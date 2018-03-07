Акцию "8 Марта - день улыбок" провели инспекторы ГАИ в Минске

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи провела акцию "8 Марта - день улыбок", сообщили БЕЛТА в отделе агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инспекторы ГАИ дарили улыбки, вручали подарки и цветы водителям-девушкам при проверке документов.
На ул. Алибегова в Московском районе к сотрудникам ГАИ присоединился певец, композитор и телеведущий Герман Титов. Автолюбительницы получали от целой команды галантных мужчин букеты желтых тюльпанов, диски с правилами дорожного движения и другие подарки. А еще - теплые поздравления и слова благодарности за образцовое поведение на дорогах.-0-
Фото Оксаны Манчук.
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