Акцию "8 Марта - день улыбок" провели инспекторы ГАИ в Минске

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи провела акцию "8 Марта - день улыбок", сообщили БЕЛТА в отделе агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы ГАИ дарили улыбки, вручали подарки и цветы водителям-девушкам при проверке документов.

На ул. Алибегова в Московском районе к сотрудникам ГАИ присоединился певец, композитор и телеведущий Герман Титов. Автолюбительницы получали от целой команды галантных мужчин букеты желтых тюльпанов, диски с правилами дорожного движения и другие подарки. А еще - теплые поздравления и слова благодарности за образцовое поведение на дорогах.-0-

Фото Оксаны Манчук.

Подполковник милиции Виктор Сурудо поздравляет Татьяну

Поздравляют Ольгу Каллаеву

Наталья Шлома

Поздравляют водителя троллейбуса Светлану Жук