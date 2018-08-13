Акцию "Деловой велосипед" проведут в Гродно

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Деловой велосипед" проведут с 15 августа по 20 сентября в Гродно, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель общественного объединения "ВелоГродно" Юлия Коледа.

Основная ее цель - найти и поощрить компании, где сотрудники и руководители предпочитают экологически дружественный вид транспорта.

"Принять участие может любая организация, работающая в Гродно. Победители будут определяться в номинациях "Самая большая велоорганизация" и "Самая велодружественная компания", - отметила Юлия Коледа. - Предусмотрены также индивидуальные номинации. В частности, намерены выбрать в Гродно велобосса - руководителя, который предпочитает в поездках на работу использовать велосипед, а не автомобиль".

Определят в Гродно и самого стильного велосипедиста, будут поощрены авторы мотивирующих фото "На велосипеде в любую погоду", а также те, кто лучше всех раскроет тему "Мой лучший друг велосипед".

Мероприятие организовано Минским велосипедным обществом, Центром экологических решений, ОО "ВелоГродно" в ходе кампании "Деловой велосипед" проекта "Городское велодвижение в Беларуси", финансируемого Европейским союзом.-0-