Акцию "Класс водителю" проводят в Минске

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическую акцию "Класс водителю" проводит с 15 августа по 5 сентября ГАИ Минска, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероника Романькова.

"Мы предлагаем пешеходу, которого водитель вежливо пропустил на нерегулируемом переходе, отблагодарить автомобилиста жестом: поднять большой палец, поставив ему класс. Проведение этой акции должно улучшить взаимопонимание между водителями, пешеходами, велосипедистами и пассажирами общественного транспорта, которые условно конкурируют за место на дороге. Акция проходит в Минске, а в конце августа к ней подключится и Солигорск. В планах распространить проект по всей Беларуси", - рассказала Вероника Романькова.

Основное внимание будет направлено на водителей, которые не пропускают людей на переходе и на пешеходов, игнорирующих правила дорожного движения."За первое полугодие с участием пешеходов в Минске произошло 106 ДТП. Более половины из них случились по вине горожан, которые переходили дорогу в неположенном месте, когда рядом в зоне видимости был пешеходный переход. В конечном итоге мы хотим повысить осознанность всех участников дорожного движения и снизить уровень аварийности", - подчеркнул заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов.

В поддержку акции по городу установят специальные дорожные знаки, билборды и плакаты. Еще одним нововведением проекта станут бесплатные мобильные уроки для пешеходов, пассажиров и велосипедистов в приложении для изучения ПДД - Автокласс. Уроки уже можно скачать владельцам телефонов на базе Android, приложение на iOS будет доступно в ближайшее время. В начале учебного года инспекторы ГАИ намерены побывать в нескольких столичных школах, чтобы показать обучающие ролики по правилам этикета на дороге.-0-