Акцию "Малым рекам - большую заботу" проведут в Гродненской области

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Малым рекам - большую заботу" проведут 14 апреля в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Нацелено мероприятие на улучшение экологической обстановки на водоемах, очистке береговой линии.

Представители обкома и горкома БРСМ, волонтеры из числа учащейся и работающей молодежи наведут порядок на берегах Немана в районе Румлевского парка в Гродно. В Дятловском районе молодежь будет трудиться на водоемах в Козловщине и Гезгалах. В Вороново волонтеры благоустроят прибрежную зону пруда в городском поселке.

А в Слониме в центре внимания будут берега канала Агинского, общественный пляж и Солдатское озеро. В Островце пройдут местные акции "Чистая река" и "Наша криничка", во время которых планируется навести порядок на Яновском водохронилище и реке Лоша. В Лидском районе волонтеры будут работать на берегах Немана и Дитвы.

Мероприятия акции, которая приурочена к Году малой родины, будут проводиться на протяжении всего года. Также в регионе запланированы знаковые проекты различной направленности. Среди них, например, организация новых туристических маршрутов, проведение фотоконкурсов, познавательных квестов и интеллектуальных игр, отметили в обкоме БРСМ.-0-