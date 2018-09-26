Акцию "С заботой о здоровье пожилых людей" проведут в Минске 1 октября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской гериатрический центр проведет 1 октября акцию "С заботой о здоровье пожилых людей", сообщила сегодня журналистам заведующая центром Ирина Токарева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В международный день пожилых людей 1 октября во всех учреждениях здравоохранения страны для этой категории населения будут организованы самые различные мероприятия. В свою очередь Минский городской гериатрический центр проведет акцию "С заботой о здоровье пожилых людей". В частности, в этот день на прием к гериатру можно будет попасть без талона. Кроме того, пройдет встреча с пожилыми жителями столицы, будет организован небольшой концерт, а инструкторы по лечебной физкультуре покажут комплекс упражнений для утренней оздоровительной гимнастики и при заболеваниях суставов", - рассказала Ирина Токарева.

По ее словам, в Минске широко развита гериатрическая помощь. "В учреждениях здравоохранения открыты гериатрические кабинеты, созданы "Школы третьего возраста", где рассказывают о принципах профилактики преждевременного старения, первичной и вторичной профилактике заболеваний. Особое внимание уделяется одиноким пожилым горожанам. Здесь мы тесно взаимодействуем с социальной службой, уточняем списки таких людей, проводим ежегодные медицинские осмотры, активно посещаем их на дому. Кроме того, обучаем социальных работников правилам ухода за престарелыми людьми, правильного измерения артериального давления, использования глюкометра", - отметила заведующая центром

Задача гериатров - обратить внимание людей старшего возраста на свое здоровье. "Зачастую мы сталкиваемся с тем, что пожилые люди игнорируют появление тех или иных симптомов заболевания. А ведь на самом деле путь к активному долголетию прост - это физическая активность, правильное и рациональное питание, своевременное обращение за медицинской помощью", - подчеркнула Ирина Токарева.-0-