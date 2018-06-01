Акцию #Театрдетям проведут в Бресте

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы (БАТД) сегодня организует акцию #Театрдетям, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник художественного руководителя театра Олеся Бурдина.

"Подобный проект мы проводим впервые. Театр решил присоединиться к общегородским мероприятиям, посвященным Дню защиты детей. Наша программа сверстана таким образом, чтобы привлечь ребят до 13 лет, в том числе самых маленьких. Все мероприятия акции бесплатные", - рассказала Олеся Бурдина.

Откроет праздник спектакль "Пуськи бятые" в исполнении частного театра "Напротив". Посмотреть и послушать сказку-говорушку, которая начнется в 11.00, маленькие гости смогут в фойе второго этажа БАТД. Постановка рассчитана на малышей до двух лет, которые только осваивают разговорную речь.

Для ребят постарше с 13.30 организуют игровую развлекательную программу на свежем воздухе. Детей ожидает интерактивная игра с Астериксом и Обеликсом, различные конкурсы, шоу мыльных пузырей, твистинг (плетение фигур из воздушных шаров), аквагрим. Параллельно будет работать "Детская мастерская". Бутафор театра научит ребят изготовлению поделок из подручных материалов, декоратор покажет, как можно работать с глиной. Завершится праздник показом сказки из репертуара Брестского академического театра "Сивка-Бурка". Спектакль также будет идти на улице.

Помощник художественного руководителя БАТД отметила, что к акции #Театрдетям подключились спонсоры. Это белорусские производители сладостей, которыми будут угощать гостей мероприятия.-0-