Акцию "Встречаем птиц" проведут 2 апреля в Гомеле

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экологическая акция "Встречаем птиц" пройдет в гомельском парке 2 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, который выступает организатором мероприятия.

На площадке у центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей соберутся школьники, студенты, а также все желающие, интересующиеся жизнью пернатых. Акцию приурочили к Международному дню птиц. "Уже почти век орнитологи всего мира традиционно отмечают этот день. Начало празднику положило подписание Международной конвенции об охране птиц", - рассказали во дворцово-парковом ансамбле, отметив, что возвращение перелетных птиц с давних времен праздновалось особенно, поскольку именно трели пернатых будили землю от зимнего сна и символизировали вступление весны в свои права.

Организаторы подготовили насыщенную познавательную программу с конкурсами и викторинами, из которых можно будет узнать много интересных фактов о жизни птиц, в том числе и тех, которые обитают на территории гомельского парка.

Также во время акции участники развесят в парке скворечники, синичники и другие птичьи домики. Пернатых обитателей парка можно будет покормить специально запасенными лакомствами.

Акция нацелена на расширение кругозора подрастающего поколения, воспитание любви к природе, гуманности по отношению к животному миру и т.д.

Мероприятия, посвященные Международному дню птиц, пройдут и в районах области. Так, в Хойниках сегодня школьники и педагоги посоревнуются в экологическом турнире "Пернатые обитатели Земли". Ребятам и учителям предстоит проделать путешествие по семи тематическим "станциям" и отгадать загадки, решить ребусы, ответить на вопросы видеовикторины, касающиеся орнитологии. Завершится турнир интеллектуальной игрой "Экологическая паутина".-0-