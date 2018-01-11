Аквапарк "Лебяжий" организует праздник для детей из Радошковичской школы-интерната

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аквапарк "Лебяжий" 15 января организует праздник для воспитанников Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили БЕЛТА в аквапарке.

Для юных гостей парк водных развлечений при поддержке хоккейного клуба "Динамо", футбольного клуба "БАТЭ" и МЧС Беларуси подготовил масштабную развлекательную программу. Их ждет анимационная программа с Дедом Морозом, шоу мыльных пузырей, отдых в акватории и обед в ресторане. Сотрудники МЧС научат детей оказывать первую медицинскую помощь, звонить в службу спасения и предоставят возможность примерить спецформу.

Также ребята под присмотром тренера смогут научиться играть в хоккей и познакомятся с символами звездных команд. В конце мероприятия детям у елки в аквапарке вручат игрушки и сладкие подарки.

Развлекательный комплекс "Аквапарк "Лебяжий" начал работу в 2014 году. Он является одним из крупнейших в странах СНГ и пятым по величине в Европе. В аквапарке есть крытые и открытые горки, бассейны, "медленная река" и спа-зал.-0-