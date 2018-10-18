"Алеся" возобновила проходческие работы на третьей линии минского метро

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированный тоннелепроходческий комплекс "Алеся" возобновил работу на строительстве третьей линии метро, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор УП "Минскметрострой" Леонид Стухальский.

"Возобновили проходку три дня назад. Комплекс вышел на проектную мощность. Сегодня смонтировано 5 колец тоннеля, во второй день - 6. То есть полным ходом идет работа", - отметил глава предприятия.

Как сообщалось, проходческие работы были приостановлены с 26 июня текущего года. До этого "Алеся" уже прошла два тоннеля в сторону будущей станции "Юбилейная площадь" и 200 м в направлении станции "Ковальская Слобода".

Проходка предыдущего тоннеля завершилась в конце марта. На демонтаж и монтаж комплекса ушло чуть более месяца, в мае специалисты "Минскметростроя" начали прокладывать новый тоннель. Параллельно идет проходка двумя старыми щитами перегона в направлении ул. Аэродромной для следующего участка строительства метро.

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром.-0-