Аллея креативных скамеек появится в Жодино к 55-летию города

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодино отметит свое 55-летие в 2018 году как традиционными торжествами, так и крупными проектами по благоустройству города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Жодинском горисполкоме.

Кульминация празднования 55-летия Жодино придется на День города, который будет отмечаться летом. "Однако в юбилейный год будут проходить не только традиционные торжества, планируется и реализация крупных проектов. Среди них - благоустройство городского парка, создание аллеи креативных скамеек на проспекте Ленина. Кроме того, Совет руководителей организаций Жодино выступил в поддержку проведения акции, суть которой заключается в создании к городскому юбилею цветочных композиций от каждой организации", - отметили в горисполкоме.

Цикл мероприятий к 55-летию Жодино уже стартовал. Первое из них недавно прошло во Дворце культуры ОАО "БелАЗ".

Как ранее сообщалось, к нынешней юбилейной дате в Жодино планируется установить памятный знак. Предполагается, что он будет изготовлен из бронзы.

Жодино имеет статус города областного подчинения, которым он был наделен 7 марта 1963 года. Долгое время главный городской праздник отмечался в последние выходные сентября и был совмещен с празднованием Дня машиностроителя, что вызывало определенные неудобства в проведении официальных и развлекательных мероприятий. В 2017 году празднование Дня города было перенесено с конца сентября на 3 июля. Соответствующее решение принял Совет руководителей организаций Жодино после проведения широкого обсуждения такой инициативы.-0-