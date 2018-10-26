Аллею добра и милосердия высадят в Лошицком парке в Минске 27 октября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботники и акции по посадке деревьев пройдут в Минске 27 октября во время месячника по наведению порядка, благоустройству и озеленению территории, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Так, в Лошицком парке по инициативе комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома к 100-летию системы социальной защиты заложат Аллею добра и милосердия. В мероприятии примут участие заслуженные работники и ветераны труда, сотрудники домов-интернатов, территориальных центров, молодые специалисты. Приглашены также представители Белорусского союза женщин, объединения ветеранов, БРСМ, ассоциации многодетных родителей, товарищества инвалидов по зрению, общественной организации солдатских матерей, ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах.

Акции по озеленению проведет и "Минскзеленстрой". Генеральный директор предприятия Игорь Кушнеревич на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий рассказал, что 27 октября планируется высадить 495 деревьев и более 1,5 тыс. кустарников. Кроме Лошицкого парка молодые саженцы высадят в переулке Маяковского, на ул. Свислочской, в районе ул. Рафиева - Горецкого - Шаранговича, на развязке пр. Дзержинского и МКАД, в границах ул. Скорины - Парниковой, на ул. Черниговской, в Ждановичском лесничестве, по ул. Шаранговича и др.

С 9.00 до 12.00 Минское городское жилищное хозяйство предлагает присоединиться к уборке придомовых территорий от листвы по ул. Павловского, 30, 48, ул. Плеханова, 73, 75, 79, 81, 85, пр. Газеты Правда, 22, ул. Чкалова, 18/3, ул. Казинца, 54, ул. Менделеева, 9, ул. Фроликова, 27, 29, 29а, ул. Калиновского, 80/1, 80/2, ул. Логойский тракт, 19/1, 19/2, 21/1, ул. Одоевского, 65, 67, 69, 71, 73, 75, ул. Cердича, 62, 64, пр. Победителей, 75/1.-0-