Аллею космонавтов заложили в Минске

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею космонавтов заложили в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждый космонавт - участник XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов посадил колоновидный можжевельник, крона которого имеет форму ракеты. "Для нас большая радость, что именно в Ботаническом саду академии наук появилась Аллея космонавтов. Участникам конгресса сегодня помогали суворовцы и учащиеся средних школ Минска", - рассказал заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Килин.

Петр Климук

Президент Ассоциации участников космических полетов астронавт из США Бонни Данбар отметила, что посадка деревьев - особо значимая традиция для всех космонавтов. "Деревья - это символ жизни. Закладкой аллеи мы хотим сохранить память об этом конгрессе и поблагодарить организаторов, которые проявили большое гостеприимство", - сказала она.

У памятного знака - участница конгресса Ирина Пронина

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем участвуют более 80 космонавтов из 17 стран. Тема форума - "Мы созидаем космическое будущее". Сегодня космонавты посетят аэроклуб ДОСААФ, а вечером состоится церемония закрытия конгресса.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, которая была создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-

Фото Максима Гучека