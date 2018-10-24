Аллею поколений заложили в Бресте в честь юбилея ВЛКСМ

24 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в парке 1000-летия города сегодня заложили аллею поколений в честь столетия ВЛКСМ, передает корреспондент БЕЛТА.

Аллея появилась в новой рекреационной зоне, расположенной в заречной части города. В мероприятии приняли участие лидеры комсомольских организаций разных лет и молодежный актив правопреемника ВЛКСМ - Белорусского республиканского союза молодежи. В честь юбилея они посадили 100 молодых кленов и дубов.

"Аллея будет символизировать те славные традиции, которые перешли от комсомола нашему союзу молодежи, - отметила первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ Екатерина Сегенюк. - Молодежь будет активно участвовать в подготовке и праздновании 1000-летия города. Планируется много интересных проектов и мероприятий. Раскрою секрет: в следующем году на набережной хотим открыть площадку, где молодые люди будут проводить свободное время, делиться творческими и другими идеями".

Проектирование и строительство парка Тысячелетия Бреста входит в план мероприятий по подготовке к празднованию миллениума города. Зеленая зона уже приобрела четкие очертания: здесь высажены деревья, обустраиваются прогулочные дорожки. Вскоре специалисты приступят к прокладке коммуникаций. "Предстоит еще много работы, чтобы это место превратилось в зеленый уголок, красивый и привлекательный для брестчан и гостей города. Думаю, парк Тысячелетия станет местом притяжения, где можно будет с удовольствием провести время", - считает первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

Он добавил, что сейчас в Бресте проводится месячник по наведению порядка и благоустройству. Первый вице-мэр призвал брестчан присоединиться к акции, посадить деревья, кустарники, чтобы тем самым подтвердить статус областного центра как зеленого города.-0-