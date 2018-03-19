Альпинарий может появиться в Ботаническом саду Минска

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской институт благоустройства и городского дизайна разрабатывает для Ботанического сада НАН Беларуси новую тематическую экспозицию "Альпинарий", сообщила на оперативном совещании в мэрии директор предприятия Светлана Борисович, передает корреспондент БЕЛТА.

Ландшафтная композиция познакомит с горными породами и растениями, произрастающими в гористой местности. "Работа была одобрена научным советом Национальной академии наук", - отметила Светлана Борисович.

По ее словам, альпинарий будет представлять собой открытую площадку с разнообразным рельефом. Запроектировано небольшое искусственное озеро с сетью тропинок.

Также институт работает над другими проектами в сфере благоустройства и озеленения. В прошлом году подготовлены предложения по оформлению территории, прилегающей к зданию Национального олимпийского комитета, второй очереди парка Уго Чавеса, реконструкции главной аллеи в парке Тивали, обустройству экологической тропы в Ленинском районе города вдоль набережной Свислочи.-0-