Амулет III тысячелетия до нашей эры обнаружили археологи под Бешенковичами

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амулет III тысячелетия до нашей эры обнаружили археологи на Кривинском торфянике под Бешенковичами (Витебская область), сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель экспедиции Института истории Национальной академии наук Беларуси Максим Чернявский.

Археологи проводят раскопки поселения периода среднего и позднего неолита и бронзового века Осовец-2, которое находится возле деревни Осовец Бешенковичского района. Это один из 10 археологических памятников на Кривинском торфянике. "Со вчерашнего дня мы разбираем культурный пласт. Находок очень много - это и фрагменты разбитой посуды, осколки кремня, которые использовались для изготовления орудий труда, костяные и кремневые изделия. Вчера под конец рабочего дня мы обнаружили часть зооморфного амулета в форме головы змеи. По форме головы видно, что это уж. Сегодня мы обнаружили фрагмент янтарной пуговицы и костяную флейту. Все эти находки относятся приблизительно к середине III тысячелетия до нашей эры, значит, они были произведены примерно 4,5 тыс. лет назад", - сказал Максим Чернявский.

Кривинский торфяник является одним из уникальнейших комплексов неолита и бронзового века на территории Восточной Европы. Под слоем торфа сохраняются деревянные и костяные предметы, амулеты, янтарь. Белорусские археологи ежегодно отправляются в экспедицию на Кривинский торфяник, проводят раскопки и всякий раз находят артефакты с многовековой историей.-0-