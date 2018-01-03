Анатолий Лис поручил рассмотреть варианты кредитования частной компании по пошиву одежды в Кобрине

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время личного приема граждан поручил рассмотреть варианты поддержки частной компании по пошиву одежды в Кобрине, передает корреспондент БЕЛТА.

За помощью к губернатору обратился директор ООО "Фабрика "Модный город" Олег Кудин. Предприятие было основано в марте 2017 года. Местные власти выделили под производство на безвозмездной основе помещение общей площадью 1,4 тыс. кв.м в центре города. Там был проведен ремонт и модернизация помещений, закуплена производственная линия, создано 44 рабочих места. В открытие фабрики предприниматель инвестировал свыше Br350 тыс. Сейчас предприятию не хватает оборотных средств для развития.

"Наша компания занимается производством джинсовой одежды. Мы наладили тесное сотрудничество с Оршанским льнокомбинатом - закупаем ткани, реализуем готовые изделия в том числе через его фирменную торговую сеть. Ставим перед собой задачу создать более 100 рабочих мест, увеличив соответственно объем производства. На сегодня наши возможности - это порядка 6 тыс. изделий. С увеличением количества рабочих мест планируем нарастить производство до 10 тыс. единиц и выше. Для этого требуется от Br200 тыс. до Br500 тыс.", - изложил суть просьбы предприниматель.

Анатолий Лис поддержал намерение предпринимателя развивать производство. Он отметил, что в преддверии нового года были приняты беспрецедентные меры по поддержке предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности граждан. В частности, подписан декрет "О развитии предпринимательства". Кроме того, для предпринимательства в малых городах существуют особые льготы. Губернатор поручил рассмотреть различные варианты решения вопроса, в том числе путем кредитования малого предприятия, модернизации производства в виде закупки оборудования и сырья в рамках международной технической помощи КНР.

Сегодня председатель Брестского облисполкома провел личный прием граждан. По всем вопросам были определены пути решения проблем. В 2017 году Анатолий Лис на личных приемах и прямых телефонных линиях выслушал 226 человек. Все обращения были взяты на контроль.-0-

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