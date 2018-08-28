Анатолий Лис поручил улучшить оснащение ресурсных центров профобразования Брестской области

28 августа, Ганцевичи /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области необходимо улучшить материальную базу ресурсных центров учреждений профессионально-технического образования. Такую задачу перед руководителями отрасли поставил сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис на областном августовском совещании педагогических работников, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области на базе семи учреждений профессионального образования действуют ресурсные центры по восьми направлениям. Затраты на их создание и оснащение себя оправдывают, отметил губернатор. На III Республиканском конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018 представители региона завоевали 11 медалей и заняли третье командное место. "Чтобы иметь высокие результаты, надо работать на опережение. А сегодня многое из оборудования, на котором обучаются ребята, - вчерашний день. Необходимо проработать вопрос о модернизации и расширении базы ресурсных центров, оснастить их самым современным и необходимым оборудованием. Займитесь этой работой", - поручил руководитель области.

В частности, должна быть усовершенствована материально-техническая база ресурсных центров Пинского профессионального лицея строителей, Брестского колледжа сферы обслуживания, барановичских лицея машиностроения и профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.

Анатолий Лис обратил внимание на необходимость практико-ориентированного обучения молодежи. "По опыту видим, что практика, когда учреждения профтехобразования работают на основании договоров и заявок с организациями - заказчиками кадров, уже несколько лет подряд обеспечивает 100% распределение выпускников. Очевидно одно - система профессионального обучения должна стать более мобильной, быстро откликаться на меняющиеся потребности рынка труда, а прогнозирование потребности в кадрах - максимально системным и перспективным, а не сиюминутным", - резюмировал губернатор.

В Ганцевичах сегодня проходит областное августовское совещание педагогических работников "Перспективные направления развития системы образования Брестской области в 2018/2019 учебном году". В совещании принимает участие заместитель министра образования Раиса Сидоренко.-0-