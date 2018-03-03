3 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Андрей Киблов избран председателем Могилевского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня состоялась первая сессия Могилевского городского Совета депутатов 28-го созыва. Депутат от Машиностроительного избирательного округа №8 Андрей Киблов избран его председателем большинством голосов. До этого он работал на должности начальника управления коммунальных предприятий Могилева.

Заместителем председателя Могилевского горсовета избран депутат от Дубровенского избирательного округа №2 Юрий Авдеев. В настоящее время он работает в должности начальника гражданских сооружений Могилевского отделения Белорусской железной дороги.

Обращаясь к депутатскому корпусу 28-го созыва, новый председатель подчеркнул, что не откладывая надолго необходимо приступить к оценке и анализу выполнения всех городских программ и определить перспективные направления развития города. "Мы должны вместе приложить максимум усилий для того, чтобы наш родной город развивался и процветал, а все насущные вопросы граждан были услышаны и оперативно решались исполнительной властью", - сказал Андрей Киблов.

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев в свою очередь отметил, что этот год для города будет непростым. В областном центре пройдет много значимых мероприятий и событий, в том числе V Форум регионов Беларуси и России. "Поэтому очень важно для развития города, роста уровня жизни населения, создания более комфортной среды для проживания, чтобы в этом процессе принимала активное участие общественность, сами могилевчане, - считает мэр. - Без общих усилий мы не наведем порядок в нашем общем доме".

Владимир Цумарев обратился к депутатам, чтобы они как можно быстрее начинали работать с избирателями в своих округах, привлекая их к выполнению насущных задач, которые стоят перед городом. "Вы должны еще выше поднять престиж местного самоуправления, потому что без общественного участия в жизни города нам будет очень трудно", - высказал пожелание мэр. Он обратил особое внимание на частный сектор города, где еще много нерешенных вопросов в плане наведения благоустройства.-0-