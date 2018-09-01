Андрейченко: от уровня интеллектуального капитала зависит будущее страны

1 сентября, Докшицкий район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. От уровня интеллектуального капитала зависит будущее страны. Об этом заявил в День знаний в Бегомльской средней школе Докшицкого района председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В любой стране миссия образования высока. От уровня интеллектуального капитала зависит ее будущее. В нашей республике этой сфере уделяется большое внимание. В бюджете каждой области больше 30% средств идет на образование, что оправданно. Школы и вузы готовят востребованных специалистов, которые вносят существенный вклад в развитие страны, ведь будущее за молодыми", - сказал Владимир Андрейченко.

Председатель Палаты представителей пожелал детям ходить в школу с удовольствием и с интересом получать новые знания, которые помогут в будущем найти себя. Обращаясь к выпускникам школы, Владимир Андрейченко пожелал им стать хорошими специалистами и куда бы ни завела жизненная дорога, помнить о малой родине, ведь здесь всегда ждут.

"Благодаря трудолюбию и таланту учителей молодежь сегодня занимает активную жизненную позицию, добивается успехов в различных сферах. За это хочется выразить признательность работникам системы образования", - добавил он.

Владимир Андрейченко вручил школе в подарок сертификат на приобретение интерактивной сенсорной панели, которой может похвалиться далеко не каждое столичное учреждение образования. Он передал учащимся первых классов в подарок от главы государства книги "Беларусь - наша Радзіма".

В Бегомльской средней школе в новом учебном году будет учиться 391 школьник, первоклассниками сегодня вошли в ее стены 39 ребят.-0-