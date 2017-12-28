Андрейченко вручил новогодние подарки учащимся Бегомльской школы-интерната

28 декабря, Бегомль /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сегодня во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" вручил новогодние подарки учащимся Бегомльской вспомогательной школы-интерната Докшицкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко тепло поздравил детей, а также педагогический коллектив и работников учебного заведения с наступающим Новым годом, пожелав всем здоровья, успехов, благополучия и хорошего настроения. Председатель Палаты представителей уже в седьмой раз посетил Бегомльскую вспомогательную школу-интернат во время акции "Наши дети". На этот раз в подарок он передал современный телевизор и набор мягкой мебели. Детям он лично вручил новогодние сладкие подарки. От Докшицкого райисполкома учреждению образования была подарена стиральная машина.

Директор Бегомльской вспомогательной школы-интерната Валерий Михайловский и председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко.

Учащиеся и преподаватели школы-интерната подготовили для гостей новогоднее поздравление. Им стал спектакль по мотивам известного мультфильма. Дети пели и танцевали, а также демонстрировали другие номера художественной самодеятельности. По завершении постановки ее главным героям публика устроила настоящую овацию.

Бегомльская вспомогательная школа-интернат ведет свою историю с 1960 года. В 2009 году она была реорганизована в школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники учреждения находятся здесь на протяжении всего года. Сейчас во вспомогательной школе-интернате проживают 111 детей, из которых 37 - дети-инвалиды. Педагогический коллектив - 54 учителя и воспитателя. Кроме необходимой учебой и бытовой инфраструктуры здесь имеются 6 га сельхозугодий. Материально-техническая база учреждения образования укрепляется за счет бюджетных и спонсорских средств.

Общаясь с журналистами после праздничных мероприятий, Владимир Андрейченко подчеркнул, что республиканская благотворительная акция "Наши дети" стала визитной карточкой Беларуси. "Хорошо, что для детей создается праздничное настроение. Это им позволяет сохранить веру в добро, в будущее", - сказал спикер.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси, стартовала 11 декабря и продлится по 10 января. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, помогают им в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-

Фото Геннадия Жинкова