Анфимов принял участие в посадке леса в Логойском лесхозе

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Комитета государственного контроля во время республиканского субботника трудились на посадке леса и благоустройстве территорий, сообщили БЕЛТА в КГК.

Более 80 представителей контрольного ведомства во главе с председателем Леонидом Анфимовым высадили сегодня саженцы ели и сосны на площади 3 га на территории Красношвабского лесничества Логойского лесхоза. Около 100 представителей центрального аппарата КГК, ветераны были задействованы в работах по наведению порядка в парковой зоне "Слепянка" в Минске.

Работники областных комитетов государственного контроля и территориальных органов финансовых расследований были заняты в основном на посадке леса, благоустройстве территорий парков, музеев и учреждений образования. В частности, сотрудники КГК Брестской области благоустраивали территорию детского сада-яслей в одном из микрорайонов Бреста. Строительство этого детского дошкольного учреждения на 350 мест осуществляется в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города.

Представители Комитета госконтроля собрали также личные средства, которые будут перечислены в фонд республиканского субботника.-0-