Анфимов: вывод Оршанского района на качественно новый уровень - стратегическая цель

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поднять Оршанский район на качественно новый уровень - стратегическая цель. Об этом сегодня заявил журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из актуальных задач - выполнение поручений Президента, которые были даны в ходе рабочих поездок в Оршанский район. Заглавная роль здесь отводится Администрации Президента, Управлению делами Президента и Комитету государственного контроля, - сказал Леонид Анфимов. - Поставлена стратегическая цель - развитие региона, вывод его на качественно новый уровень".

Сегодня в комитете рассматриваются итоги работы ведомства за первое полугодие, определяются задачи на второе. Это контроль за исполнением республиканских и местных бюджетов, использованием госсобственности, реализацией важнейших инвестиционных и инновационных проектов, ходом модернизации предприятий, соблюдением законодательства в сфере госзакупок и так далее.

"Нужен детальный контроль и анализ расходования значительных бюджетных средств, выделяемых на капитальные ремонты и строительство, закупку оборудования, инвестиционную деятельность, - подчеркнул Леонид Анфимов. - Например, субъект хозяйствования работает с бюджетными деньгами, осваивает их в полном объеме, и нарушений при этом нет. Но самое важное - достигнута ли цель, на которую выделялись средства, насколько предприятие эффективно работает после реализации инвестиционного проекта".

На второе полугодие запланированы анализ использования средств, выделенных на организацию детского оздоровления, эффективности работы субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий за рубежом, аудит эффективности работы ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Будет проведен анализ выполнения поручений Президента по внедрению на 10 предприятиях страны передовых практик корпоративного управления.-0-