8 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Аномально теплая зима вызвала паводок на Западной Двине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды.

Подтопленная набережная возле драмтеатра

"Аномально теплая погода конца декабря и начала января привела к таянью льда и снега, что в свою очередь вызвало паводок на Западной Двине. Примерно с 26 декабря на притоках главной реки Витебской области начала подниматься вода. Ее уровень за сутки вырастал на 1-46 см. В Витебске максимальный рост воды был отмечен как раз в Новый год. Так, 31 декабря вода в Западной Двине прибыла на 56 см, 1 января - на 54 см. В целом с 26 декабря по 7 января река поднялась с 255 см до 529 см над нулем поста. Сегодняшнее значение - 525 см", - рассказали в облгидромете.

Поскольку вода в Западной Двине уже начала убывать (и, по предварительным прогнозам, такая тенденция сохранится), то опасности подтопления территорий нет.

Специалисты пояснили, что зимний паводок в последнее время отмечался в регионе не так часто и обычно случался в конце зимы. Нынешнему рождественскому половодью кроме теплой погоды поспособствовало и то, что реки вступили в зиму с достаточно высоким уровнем воды - лето и осень были богатыми на дожди.-0-

Полноводная река Западная Двина в центре Витебска

Прогноз погоды на неделю