Арендная плата в I полугодии снижена для более чем 280 минских предпринимателей

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преференции по размеру арендной платы в I полугодии получили свыше 280 минских предпринимателей, сообщила в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Степуренко.

В столице реализуется политика гибкости в установлении ставок аренды. Снижение размера арендной платы - одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса. "К вопросу арендных ставок подходим взвешенно. У арендаторов коммунальной собственности бывают разные ситуации. Например, ведется капитальный ремонт жилого дома, где размещается парикмахерская или обувная мастерская. Или же снизился спрос на услуги швейных ателье, предприятий общепита, торговли шаговой доступности, проводится модернизация производства, закупается новое оборудование. В таких случаях Мингорисполком идет навстречу предпринимателям", - рассказала Галина Степуренко.

Каждое заявление рассматривается индивидуально на еженедельных заседаниях комиссии по упорядочению использования зданий, сооружений, помещений, находящихся в государственной собственности. В I полугодии арендная плата снижена 281 арендатору на общую сумму более Br1,2 млн.

Всего в январе-июне в бюджет от использования и реализации государственного имущества в Минске поступило более Br79,5 млн - 105,8% от плана. Договоры аренды и субаренды помещений с начала года заключены с 966 субъектами хозяйствования.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-