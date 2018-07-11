Аттракционы в минском парке Челюскинцев оборудуют платежно-пропускной системой

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установку автоматизированной платежно-пропускной системы в зоне аттракционов в минском парке Челюскинцев планируется завершить в августе, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский.
"Если не возникнет проблем с поставкой оборудования, то к 7 августа должны закончиться строительные работы. Затем специалисты приступят к пусконаладке. Проект реализуется поэтапно в двух столичных парках - им. Челюскинцев и Горького. В парке Горького к устройству автоматизированной платежно-пропускной системы приступим в 2019 году", - отметил Владимир Бабивский.
По его словам, похожие программно-аппаратные комплексы в Беларуси представлены в аквапарке, некоторых горнолыжных курортах. "Для городских парков это пилотный проект. Рассчитываем, что до конца года посетители смогут протестировать новую систему", - сказал Владимир Бабивский.
После ввода системы в эксплуатацию оплатить услугу можно будет в любой кассе или по интернету. Проход же на аттракционы будет организован через турникеты со считывающим устройством. Вместо чеков посетитель получит одноразовые билеты со штрихкодом или пластиковую карточку с перспективой пополнения счета. Рассматривается также возможность автоматизации учета и прохода на аттракцион по билетам со штрихкодом на смартфоне.
Всего в городских парках Минска (парк культуры и отдыха им. Челюскинцев, Центральный детский парк им. М.Горького, парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября и парк им. 900-летия Минска) эксплуатируется 56 аттракционов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3158 BYN
|2.302 BYN
|2.316 BYN
|USD
|1.9734 BYN
|1.967 BYN
|1.971 BYN
|RUB
|3.1589 BYN
|3.155 BYN
|3.169 BYN