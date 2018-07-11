Аттракционы в минском парке Челюскинцев оборудуют платежно-пропускной системой

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установку автоматизированной платежно-пропускной системы в зоне аттракционов в минском парке Челюскинцев планируется завершить в августе, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский.

"Если не возникнет проблем с поставкой оборудования, то к 7 августа должны закончиться строительные работы. Затем специалисты приступят к пусконаладке. Проект реализуется поэтапно в двух столичных парках - им. Челюскинцев и Горького. В парке Горького к устройству автоматизированной платежно-пропускной системы приступим в 2019 году", - отметил Владимир Бабивский.

По его словам, похожие программно-аппаратные комплексы в Беларуси представлены в аквапарке, некоторых горнолыжных курортах. "Для городских парков это пилотный проект. Рассчитываем, что до конца года посетители смогут протестировать новую систему", - сказал Владимир Бабивский.

После ввода системы в эксплуатацию оплатить услугу можно будет в любой кассе или по интернету. Проход же на аттракционы будет организован через турникеты со считывающим устройством. Вместо чеков посетитель получит одноразовые билеты со штрихкодом или пластиковую карточку с перспективой пополнения счета. Рассматривается также возможность автоматизации учета и прохода на аттракцион по билетам со штрихкодом на смартфоне.

Всего в городских парках Минска (парк культуры и отдыха им. Челюскинцев, Центральный детский парк им. М.Горького, парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября и парк им. 900-летия Минска) эксплуатируется 56 аттракционов.-0-