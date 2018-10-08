Аудиоэкскурсии в минских автобусах 1 и 100 будут звучать по-новому

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проводится работа по обновлению текстов аудиоэкскурсий автобусов маршрутов 1 и 100, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор информационно-туристского центра "Минск" Елена Плис, передает корреспондент БЕЛТА.
Проект "Минск экскурсионный" стартовал в 2012 году. Сначала пассажирам была представлена информация о столице на русском языке, затем на английском и белорусском языках.
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