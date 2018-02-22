Аукцион по продаже бывшего детсада по улице Л. Украинки в Минске пройдет 12 марта

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший детский сад по ул. Л. Украинки в Минске повторно выставили на аукцион, сообщили БЕЛТА в Минском городском фонде госимущества.

Здание может использоваться для размещения в нем учреждения образования и воспитания. Торги состоятся 12 марта. Начальная цена имущества превышает Br1 млн, в том числе право заключения договора аренды земельного участка - более Br420 тыс.

"Объект выставлялся на продажу в 2016-2017 годах. Интерес у потенциальных покупателей есть, но пока аукционы не дали результата. Заявление на участие в предстоящих торгах принимаются по 6 марта включительно. Условия остались прежние - использование здания в образовательных и воспитательных целях", - рассказала начальник отдела по распоряжению государственным имуществом фонда "Минскгоримущество" Елена Борщевская.

По словам специалиста, ранее неоднократно инвесторам предлагался и бывший детский сад по ул. Омельянюка. Сейчас собственник РУП "Минскэнерго" решает вопрос, как вовлечь неиспользуемое строение в хозоборот.

Как показывает практика, наибольшим спросом на аукционах пользуются изолированные помещения. В прошлом году в перечень было включено 18 таких объектов, в аукционах принимали участие более 30 предпринимателей, начальная цена поднималась в 7-8 раз. В начале этого года успешно прошли торги по продаже детского оздоровительного лагеря "Зеленое", расположенного в Ждановичском сельсовете. Объект реализован за Br727 тыс. Начальная цена лота составляла более Br596,6 тыс., в торгах принимали участие три инвестора. Основным условием продажи было сохранение в течение пяти лет функционального назначения объекта. Лагерь выставлялся на аукцион в третий раз.

"Попробуем в этом году найти покупателя еще на один лагерь - "Свитанок" в деревне Ельница Минского района", - отметила Елена Борщевская.-0-