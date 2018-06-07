Аукцион по продаже зданий ОАО "Камволь" пройдет 21 июня

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аукцион по продаже имущества ОАО "Камволь" пройдет в Минске 21 июня, сообщили БЕЛТА в Минского городском центре недвижимости.
Торги проводятся повторно. На них выставлен комплекс зданий предприятия, расположенных по ул. Маяковского, 176. В их числе красильный, ртутный цеха, склады, пристройка к административному строению, станция водохимподготовки, котельная, авторемонтная мастерская, гаражи и др.
Начальная цена имущественного комплекса - более Br11,3 млн. Площадь земельного участка составляет более 6,4 га. -0-
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