Аукцион по продаже зданий ОАО "Камволь" пройдет 21 июня

В одном из цехов ОАО "Камволь". Фото из архива

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аукцион по продаже имущества ОАО "Камволь" пройдет в Минске 21 июня, сообщили БЕЛТА в Минского городском центре недвижимости.

Торги проводятся повторно. На них выставлен комплекс зданий предприятия, расположенных по ул. Маяковского, 176. В их числе красильный, ртутный цеха, склады, пристройка к административному строению, станция водохимподготовки, котельная, авторемонтная мастерская, гаражи и др.

Начальная цена имущественного комплекса - более Br11,3 млн. Площадь земельного участка составляет более 6,4 га. -0-