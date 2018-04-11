Аукционные торги дополнят программу форума-выставки деловых контактов "Брест-2018"

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Аукционные торги по продаже находящегося в государственной собственности недвижимого имущества дополнят программу форума-выставки деловых контактов "Брест-2018", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор фонда "Брестоблимущество" Павел Манько.

Торги пройдут на второй день форума, 27 апреля, в здании Брестского облисполкома. На аукцион выставляется более 20 объектов недвижимости коммунальной собственности, расположенных в сельской местности в восьми районах области. Преимущественно речь идет о зданиях бывших объектов социальной инфраструктуры - школах, клубах, банях, магазинах. Покупатели имеют право использовать приобретенную недвижимость для предпринимательской деятельности, реконструировать под жилое помещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства.

Большая часть лотов выставлена с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине. Так, на территории бывших военных городков в Пружанском районе за эту стоимость можно будет приобрести здания казармы (учебный корпус и клуб), вещевого склада, штаба, магазина-кафе. Дрогичинский райисполком предлагает за 1 БВ здания котельной, школы, библиотеки, два сельских дома культуры, Малоритский - два бывших клуба и школу, Кобринский - здание сельской школы с сооружениями, Ляховичское ЖКХ - сельскую баню.

Некоторые предметы аукциона предлагаются со значительным понижением цены. Так, за Br2,8 тыс. выставляется на торги здание больницы с сооружениями в агрогородке Дмитровичи Каменецкого района (цена снижена на 80%). С таким же понижением цены в этом районе выставлено здание сельского дома культуры и магазин, баня - в агрогородке Русиновичи Ляховичского района. На 50% снижена цена на здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Качановичи Пинского района.

"Участники и гости форума-выставки деловых контактов смогут посетить торги, посмотреть, как это происходит на практике. Кроме того, "Брестоблимущество" на секции "Инвестиции, приватизационные возможности Брестской области" представит презентацию на тему привлечения инвестиций в экономику области через приватизацию и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества. Предварительно, секция будет работать 26 апреля с 13.30 до 15.00 в конференц-зоне выставочного зала Легкоатлетического манежа", - сказал директор фонда.-0-

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