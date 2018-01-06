Аутентичные рождественские игры и танцы покажут на празднике в Полоцке

6 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аутентичные рождественские игры и танцы покажут на колядном празднике в Полоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Музее традиционного ручного ткачества Поозерья (Полоцк).

Рождественская программа, подготовленная сотрудниками музея и членами фольклорного коллектива "Варган" Полоцкого госунивеситета, начнется с поздравления колядовщиками (Дед-поводырь, Медведь, Коза, Цыгане и др.) всех участников праздника. В соответствии с реконструируемым колядным обрядом, чтобы задобрить Новый год, последним предстоит угостить Козу. Шуточные сценки, рождественские гадания и народные игры будут перемежаться традиционными белорусскими песнями и танцами, восстановленными в ходе экспедиций по Полоцкому району. Завершит мероприятие красочное батлеечное представление "Цар Ірад".

Не менее яркие рождественские гуляния пройдут в эти выходные в Витебской области. Так, в Оршанском районе продемонстрируют фольклорный колядный обряд "Ой, калядачкі, бліны, ладачкі". Ярмарку чудес проведут в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина". Незабываемый новогодний утренник представят в канун Рождества артисты Витебской областной филармонии. В Лепельской детской школе искусств состоится фестиваль творческих коллективов "Калядныя імпрэзы 21 стагоддзя". Интересные мероприятия подготовили районные музеи и Дома культуры.-0-