Аварийные бригады в Минске на праздники будут дежурить в усиленном режиме

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская аварийная служба Минска в выходные и праздничные дни, включая новогоднюю ночь, будет работать в усиленном режиме и задействует максимальное количество бригад электромонтеров. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Виталий Смирнов на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"По статистике, в новогодний период наблюдается всплеск заявок по обслуживанию и ремонту электросистем и оборудования, - отметил Виталий Смирнов. - Поэтому городская аварийная служба будет работать в усиленном режиме - добавляем еще 6 экипажей. Всего будет задействовано 22 экипажа, в том числе 8 бригад электромонтеров. Планируется обеспечить прибытие бригад в течение 30 минут с момента поступления заявки".

Необходимое количество операторов первой и второй линий контакт-центра ЖКХ Минска (короткий номер 115) будут в штатном режиме принимать и перенаправлять заявки.

Организованы работы по санитарному содержанию придомовых территорий: штат из 3577 рабочих по комплексной уборке будет задействован в соответствии с графиком. Готова и техника - всего 48 единиц у подрядчиков, плюс 119 дополнительных средств, которые при необходимости можно привлечь на уборку улиц и дворов. По городу установлены 4440 ящиков для песка, противогололедные средства заготовлены в достаточном количестве.

Во всех районах на предприятиях ЖКХ организовано дежурство ответственных за контроль эксплуатации жилфонда в выходные и праздничные дни из числа заместителей. Проведены выборочные проверки чердаков и подвалов, чтобы обеспечить их закрытие, дымовых и вентканалов, служебных и технических помещений. В период с 29 декабря по 5 января бытовые помещения рабочих должны быть запечатаны, чтобы предотвратить возможное возгорание.-0-