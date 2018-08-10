10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аварийный мост на МКАД полностью закроют с 11 августа, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"С 11 августа будет закрыто движение и по внешней стороне МКАД. Движение будет осуществляться по съездам", - рассказали в Госавтоинспекции.
Что касается пешеходов, то они смогут пройти по проезжей части через закрытую часть МКАД.
ГАИ рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута.
Ранее сообщалось, что аварийный путепровод закроют до 7 ноября, до этого говорилось о 1 октября. Дополнительное обследование показало необходимость менять все 28 балок, что увеличивает сроки ремонта. Строители уже ведут разбор просевшего участка. Причина происшествия - дефект одного из перекрытий. Путепровод возведен в 1985 году, последняя реконструкция проводилась 17 лет назад. Пока перекрыто только одно направление, по внешнему кольцу движение осуществляется без ограничений. Разработана схема проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкиной и МКАД. С 6 августа движение через съезды и под аварийным мостом закрыто, проехать можно по улицам Янки Лучины и Чижевских.-0-
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