10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аварийный мост на МКАД полностью закроют с 11 августа, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"С 11 августа будет закрыто движение и по внешней стороне МКАД. Движение будет осуществляться по съездам", - рассказали в Госавтоинспекции.

Что касается пешеходов, то они смогут пройти по проезжей части через закрытую часть МКАД.

ГАИ рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее сообщалось, что аварийный путепровод закроют до 7 ноября, до этого говорилось о 1 октября. Дополнительное обследование показало необходимость менять все 28 балок, что увеличивает сроки ремонта. Строители уже ведут разбор просевшего участка. Причина происшествия - дефект одного из перекрытий. Путепровод возведен в 1985 году, последняя реконструкция проводилась 17 лет назад. Пока перекрыто только одно направление, по внешнему кольцу движение осуществляется без ограничений. Разработана схема проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкиной и МКАД. С 6 августа движение через съезды и под аварийным мостом закрыто, проехать можно по улицам Янки Лучины и Чижевских.-0-