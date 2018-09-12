Авиационный праздник проведут в Могилеве

12 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский аэроклуб имени А.М. Кулагина 22 сентября организует авиационный праздник "Крылья Виктории", посвященный 90-летию авиации Беларуси, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Зрителей намерены удивить различными авиационными шоу. В программе показательные прыжки парашютистов, демонстрационные полеты самолетов, выступления парапланеристов и авиамоделистов. У всех желающих будет возможность подняться в небо и прыгнуть с парашютом.

Во время мероприятия запланирована работа различных спортивных площадок, авиамузей под открытым небом, объекты торговли, выступления белорусских музыкальных групп. Авиапраздник продлится с 14.00 до 22.00.-0-