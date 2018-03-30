Автобусное движение в Минске скорректировано на время закрытия для транспорта ул. Ульяновской

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корректировки в работу некоторых автобусных маршрутов Минска вносятся в связи с временным закрытием движения всех видов транспорта по ул. Ульяновской от ул. Ленина до ул. Свердлова, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".
В частности, с 31 марта по 1 апреля и с 7 по 8 апреля автобусы № 901, 127 немного изменят маршрут движения.
В направлении Комаровского рынка автобус №901 поедет по ул. Бобруйской, Ульяновской, Свердлова, Маяковского, Аранской, Ленина, Ульяновской, Первомайской и далее по маршруту, в направлении ДС "Дружная" - по ул. Ульяновской, Ленина, Аранской, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйской и далее по маршруту. На указанном участке предусмотрены остановки: "ст.метро Первомайская", "Ленина", "Фабрика Коммунарка", "Смоленская", "Белмедпрепараты", "Аранская", "Технологический университет".
Автобусы №127 от ул. Тростенецкой будут двигаться по ул. Аранской, Маяковского, Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской, Свердлова, Маяковского, Аранской, Тростенецкой с остановками по данному участку маршрута: "Фабрика Коммунарка", "Белмедпрепараты", "Аранская".
Кроме того, будет организован временный автобусный маршрут №912 "ДС Серебрянка - ст. метро Первомайская" со следованием по ул. Якубова, Плеханова, просп. Рокоссовского, ул. Тростенецкой, Ленина с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов.-0-
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