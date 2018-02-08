Автобусный маршрут №901 организуется в Минске на время закрытия трамвайной линии в сторону вокзала

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный автобусный маршрут №901 "ДС Дружная - Комаровский рынок" организуется в Минске на время закрытия трамвайного движения по ул. Первомайской, Ульяновской и Бобруйской, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Автобус будет следовать по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Машерова, ул. Куйбышева в прямом направлении; ул. В.Хоружей, Красной, пр. Машерова, Козлова, Платонова, Чапаева, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, пл. Мясникова, Толстого - в обратном.

Также предусмотрено существенное увеличение количества подвижного состава на трамвайных маршрутах №3, 6, 11. Трамвайный маршрут №11 будет работать по всем дням недели в период с 6.00 до 22.00. Работа трамвайных маршрутов №1, 4, 7 отменяется.

Трамвайная линия в районе ул. Ульяновская - Первомайская закроется на реконструкцию 1 марта. При модернизации участка будут применяться современные технологии, в том числе по устройству бесшпального пути. Как ожидается, работы завершатся в сентябре.-0-