Автобусный маршрут свяжет Кобрин и польскую Бяла-Подляску

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине в ноябре запускают новый международный автобусный маршрут, сообщили корреспонденту БЕЛТА в филиале "Автомобильный парк №16 Кобрина" ОАО "Брестоблавтотранс".

Первый рейс в Бяла-Подляску состоится 2 ноября. Автобус будет курсировать по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Отправление с автовокзала Кобрина - в 7.05, в пути запланирована остановка в польском Тересполе. В обратную дорогу из Бяла-Подляски автобус будет отправляться в 15.30 (по местному времени).

Это первый прямой маршрут, который свяжет Кобрин с городами польского приграничья. "Жители района часто обращались с вопросами о том, как добраться до городов Польши. Мы искали партнеров с польской стороны для заключения взаимовыгодного договора. Затем подали документы для открытия международного маршрута в Министерство транспорта и коммуникаций. Заявку одобрили", - отметили в кобринском автопарке.

На первоначальном этапе рейсы из Кобрина в Бяла-Подляску будут осуществляться четыре раза в неделю. В дальнейшем расписание может быть скорректировано в зависимости от пассажиропотока.-0-