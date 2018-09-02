Автобусы и троллейбусы в Минске в часы пик будут ходить чаще

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вносятся изменения в работу транспорта с связи с ростом пассажиропотока в осенне-зимний период, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, с 3 сентября увеличивается количество подвижного состава в часы пик на автобусных маршрутах №7, 14, 15, 43Д, 54, 61, 62Э, 63, 64, 85С, 90, 104, 107, 115Э, 127, 133, 144С 149, 153, 153Д, троллейбусных маршрутах №5, 6, 8, 10, 17, 25, 38, 64, 66, 92 и трамвайных маршрутах №3, 5, 11.

Также восстанавливается автобусный маршрут №185С, 187, 188С, 196. По маршруту №185С отменяется выполнение остановочных пунктов "Д.Сердича" в направлении Масюковщины и "АТС" в направлении ДС "Каменная Горка-5". Автобус №196 будет ходить с 7.34 до 20.26.

Внесены изменения в действующую трассу автобуса №141. Движение от остановочного пункта "Районная больница" будет организовано по автодороге Р40 с выполнением остановок "Березовая роща", "аг.Лесной", "Областная больница", "Госпиталь инвалидов ВОВ". Дополнительно организованы рейсы отправлением от областной больницы в 8.04 и 13.30, а также ДС "Карбышева" в 13.04.-0-