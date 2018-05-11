Автобусы в Минске на время велокарнавала 12 мая изменят маршрут

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный транспорт в Минске во время проведения международного велокарнавала "Viva ровар" 12 мая изменит привычный маршрут, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Будет закрыто движение по просп. Победителей на участке от ул. Мельникайте до ул. Нарочанская и по просп. Машерова от ул. Даумана до ул. Заславская.

Ориентировочно с 12.00 до 16.00 маршруты №29, 1112-ТК со стороны просп. Машерова будут двигаться по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях; №1051-ТК - по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева и далее по маршруту в обоих направлениях; №44, 136 - по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Ратомская, просп. Победителей в обоих направлениях; №163 - со стороны ул. Кальварийская по ул. Романовская Слобода, ул. Немига, в обратном направлении - по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская.

С 14.30 до 16.00 автобусы №1 со стороны ДС "Веснянка" будут ходить по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях, автобусы №69 со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях.

Трасса автобуса №119С проляжет со стороны МКАД по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, ул. К. Либкнехта, 2-й пер. Р.Люксембург, просп. Дзержинского, ул. К.Цеткин, ул. Бобруйская, просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Кирова и в обратном направлении - по ул. Кирова, ул. Бобруйская, ул. К.Цеткин, просп. Дзержинского, 2-й пер. Р.Люксембург, ул. К.Либкнехта, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Ратомская, просп. Победителей с выполнением остановочных пунктов "2-я городская детская больница", "Л.Украинки", "ст. м. Молодежная", "Музыкальный театр".

Маршрутка №1056-ТК со стороны ТЦ "Ждановичи" пойдет по ул. Тимирязева, ул. Домашевская, ул. К.Либкнехта, 2-й пер. Р.Люксембург, просп. Дзержинского, ул. К.Цеткин, ул. Бобруйская, просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Кирова и в обратном направлении - по ул. Бобруйская, ул. К.Цеткин, просп. Дзержинского, 2-й пер. Р.Люксембург, ул. К.Либкнехта, ул. Домашевская, ул. Тимирязева.

Автобус №91 со стороны ул. М.Богдановича будет двигаться по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская до ДС "Веснянка", в обратном направлении - по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, ул. К.Либкнехта, 2-й пер. Р.Люксембург, просп. Дзержинского, ул. Немига; №73, 1073-ТК со стороны микрорайона Лебяжий по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, в обратном направлении - по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева; №133 со стороны ДС "Веснянка" - по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева, ул. Орловская и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршруты №76Э, 89Э, 1097-ТК пойдут по ул. Орловская, ул. Тимирязева в обоих направлениях с выполнением остановочного пункта "Л.Украинки"; №11 - со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Нарочанская в обоих направлениях; №1119-ТК со стороны МКАД по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова, ул. Красная, просп. Независимости и в обратном направлении - просп. Независимости, просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Ратомская, просп. Победителей.

Троллейбусные маршруты №10, 39, 77 сокращаются до разворотного кольца "Берута" (ст. м. "Пушкинская").-0-