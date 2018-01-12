Автоматизация Минских тепловых сетей позволила за год сэкономить 5,4 тыс. т условного топлива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по автоматизации Минских тепловых сетей позволили в 2017 году сэкономить 5,4 тыс. т условного топлива, или свыше Br2,3 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП "Минскэнерго".

На базе филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" создана и эксплуатируется самая крупная система централизованного теплоснабжения в Беларуси. После десятилетий точечной автоматизации технологических процессов в 2010 году филиалом БНТУ "Научно-исследовательская часть" разработана концепция создания автоматизированной системы управления тепловыми процессами Минских тепловых сетей. Работы по реализации концепции разбиты на 8 очередей. В 2013 году введена в эксплуатацию первая очередь - модернизирована система передачи основных технологических параметров с теплоисточников и насосных станций филиала. Второй очередью предусмотрена автоматизация котельных "Кедышко" (1-4 пусковые комплексы), "Степянка" (5-й пусковой комплекс) и 49 центральных тепловых пунктов (6-й пусковой комплекс).

Реализация первых трех пусковых комплексов (2014-2016 годы) позволила привести котлоагрегаты котельной "Кедышко" к существующим требованиям в области промышленной безопасности и таким образом обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов. Получен следующий экономический эффект: 2015 год - 290,4 т условного топлива, или Br74,49 тыс.; 2016 год - 3025,8 т, или Br1160 тыс.; 2017 год - 5400 т, или Br2330 тыс.

Четвертый пусковой комплекс, завершенный на котельной "Кедышко" в прошлом году, включал реконструкцию трубопроводов сетевой воды, замену сетевых насосов и насосов рециркуляции, установку регулирующих клапанов на отводящих тепломагистралях, приборов контроля качества воды и некоторые другие мероприятия. Их реализация позволит добиться снижения потерь в трубопроводах и на дросселирование в регулирующих устройствах, поддерживать оптимальный гидравлический режим в сетях, устранить влияние холостого хода электродвигателя, оптимизировать режим работы установки в зависимости от рабочих параметров. Ожидаемая экономия топлива составит 2537 т.-0-