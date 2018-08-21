Автомобиль ГАИ с прибором фотофиксации нарушений парковки начал курсировать по Бресту

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль ГАИ с прибором фотофиксации нарушений парковки начал ежедневно курсировать по Бресту, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Определив зоны, где стоянка транспорта запрещена, аппаратно-программный комплекс "ПаркРайт" фиксирует номера автомобиля-нарушителя, после чего передает информацию в базу данных. "Фиксация делается дважды, не раньше чем через пять минут. При выявлении нарушения выносится постановление о привлечении к административной ответственности по ч.6 или ч.7 ст.18.22 КоАП, которое направляется автовладельцу", - пояснили в областной Госавтоинспекции.

Апробацию новшества в Бресте начали в июле. Автомобиль с прибором фотофиксации нарушений парковки периодически выезжал на дороги областного центра. Теперь подобный вид контроля ведется ежедневно. Причем не только в центре, но и в других частях города, где нарушители правил остановки создают угрозу безопасности.

"В первую очередь связано это с тем, что водители нередко паркуют автомобили, грубо нарушая ПДД. Оставляют машины на пешеходных переходах, детских площадках, других местах, где это категорически запрещено. "ПаркРайт" оперативно выявляет нарушителей. Такая мера призвана привлечь водителей к большей дисциплинированности", - подчеркнули в ГАИ.

В Госавтоинспекции рассматривается вопрос о приобретении комплексов "ПаркРайт" для других городов области.-0-