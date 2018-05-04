Автомотопробег ко Дню Победы свяжет Столин и Пинск

4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Историко-патриотический автомотопробег "Дорогами Победы. Связь поколений. Столин-Пинск - 2018", посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдет 8 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Столинского районного комитета ОО "БРСМ" Вадим Заруба.

Пробег стартует от границы с Украиной в деревне Теребежов и пройдет через Столин, Федоры, Лопатино, другие населенные пункты до Пинска. Общая протяженность маршрута составит около 100 км в одну сторону. По ходу движения планируется девять остановок в деревнях и агрогородках с возложением цветов к братским могилам и памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ожидается, что в пробеге примут участие около 60 человек. Главным образом это представители молодежи двух районов - волонтеры отрядов "Доброе сердце", бойцы МООП, члены мотоклубов "Железный самурай" и Overhead, а также представители РОВД, РОЧС, других структур. Организаторами акции являются Столинский и Пинский районные комитеты БРСМ.

"Акция проводится в целях патриотического воспитания молодежи четвертый год подряд. За три года мы исколесили практически весь Столинский район и теперь решили провести пробег между двумя районами. Обычно колонна состоит примерно из 15 автомобилей и такого же количества мотоциклов. Для участия в автомотопробеге мы приглашаем всех желающих. Сейчас заявки еще поступают", - сказал Вадим Заруба.

В будущем маршрут историко-патриотического автомотопробега "Дорогами Победы. Связь поколений" предполагается продлить до Бреста.-0-