Автопарк Пинских электросетей пополнил снегоболотоход

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Автопарк филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго" пополнился снегоболотоходом, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Александр Ермоленко.

Технику за счет собственных средств закупило "Брестэнерго". Вездеход на гусеничном ходу на дороге может развивать скорость до 60 км/ч, по пересеченной местности - до 30 км/ч. Также он может плавать через водоемы и реки. Многофункциональность снегоболотохода позволит энергетикам в разы ускорить ликвидацию аварийных ситуаций на территории пинского Полесья.

"Мы обслуживаем линии электропередачи, которые проходят по труднодоступной местности: лесным массивам, болотам. В случаях повреждений на ЛЭП вездеход позволяет оперативно их отыскать и ликвидировать", - отметил Александр Ермоленко. Ранее на поиск места обрыва проводов специалисты могли потратить от нескольких часов до суток.

В зоне обслуживания Пинских электросетей находятся воздушные линии электропередачи общей протяженностью 6,6 тыс. км. Это территории Пинска, Пинского, Дрогичинского, Ивановского, Столинского и Лунинецкого районов.-0-