Автопарк скорой помощи в Минской области до конца года пополнят 34 спецмашины

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автопарк службы скорой медицинской помощи в Минской области пополнится 34 спецмашинами до конца 2017 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении здравоохранения Миноблисполкома.

Новые машины будут направлены в ряд центральных районных больниц. Таким образом, в столичном регионе продолжается работа по обновлению автомобильного парка службы скорой медицинской помощи. Например, в 2016 году за счет средств областного бюджета для нескольких ЦРБ было закуплено и передано 46 единиц новых специальных автомобилей. Кроме того, приобретается современное медицинское оборудование и техника для работы выездных бригад, а для медперсонала регулярно проводятся обучающие семинары, тренинги и др.

Для дальнейшего совершенствования работы службы экстренной медпомощи в Минской области имеется ряд перспективных проектов. Одним из таковых является централизация деятельности службы и создание областного центра СМП. "Реализация данного проекта позволит повысить качество и оперативность оказания скорой медицинской помощи населению области, сможет оказать благоприятный экономический эффект и повысить авторитет самой службы", - уверены в главном управлении здравоохранения.

Централизация управления службой СМП области также поможет усовершенствовать методы управления, оптимизировать логистику доставки пациентов, оперативно организовывать взаимодействие с силовыми ведомствами и контролировать работу бригад СМП в условиях чрезвычайных ситуаций, независимо от места их возникновения.

Как отметили в главном управлении, в настоящее время проводится модернизация системы радиосвязи службы СМП как одной из важнейших составляющих процесса взаимодействия. Планируется, что до середины 2018 года в Минской области заработает более надежная цифровая транкинговая связь, которая позволит оперативно управлять работой бригад и отойти от использования мобильной связи.

В службе СМП Минской области работают более 1,6 тыс. врачей и фельдшеров. Одновременно находятся на дежурстве 128 врачебных и фельдшерских бригад. Ряды работников службы ежегодно пополняют выпускники медицинских колледжей и вузов.

В системе здравоохранения Минской области в 2018 году также запланировано создание четырех специализированных центров медицинской помощи в крупных городах - Борисове, Молодечно и Солигорске. Еще один центр предполагается открыть на базе областной клинической больницы. Центры оснастят высокотехнологичным оборудованием. Работать в них будут ведущие специалисты отрасли. Пациенты этих центров смогут получить здесь всю необходимую помощь. Лишь в экстренных случаях они будут направляться в учреждения здравоохранения иной подчиненности.-0-