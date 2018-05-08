Автопарки в Минской области к 1 июля пополнятся 77 новыми автобусами

8 мая, Борисов /Корр. БЕЛТА/. В автобусные парки Минской области к 1 июля будет закуплено 77 транспортных единиц, 32 из них уже завезли в филиалы "Миноблавтотранса". Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Миноблавтотранс" Владимир Федорович в автобусном парке №3 в Борисове, передает корреспондент БЕЛТА.

"К 1 июля филиалы ОАО "Миноблавтотранс" пополнятся 77 автобусами Минского автомобильного завода. Это будут 50 автобусов МАЗ-241, 25 - МАЗ-103 и еще 2 - МАЗ-216 большой вместимости. Они будут использоваться для социальных и коммерческих маршрутов. Это позволит увеличить производительность труда и комфорт пассажиров", - отметил Владимир Федорович.

Владимир Федорович

Гендиректор "Миноблавтотранса" пояснил, что по нормативу любой автопарк должен ежегодно обновляться на 10-12%. Основные закупки транспорта в парк области были в 2006-2007 годах. "Нормативный срок использования автобусов - 8 лет, наш транспорт работает дольше", - подчеркнул он.

Водитель Юрий Авсюк за рулем нового автобуса

Новые автобусы появятся во всех районах Минской области. Введение в эксплуатацию транспорта не отразится на стоимости поездки. По словам Владимира Федоровича, "Миноблавтотранс" будет зарабатывать через развитие маршрутной сети.

Прокатиться на новых автобусах жители Борисовского района, например, смогут уже завтра.-0-

Фото Оксаны Манчук