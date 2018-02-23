23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автопатрули волонтеров Красного Креста на МКАД помогают водителям, застрявшим на дороге из-за мороза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусского общества Красного Креста.

"Вечером 22 февраля несколько автомобилей патрулировали кольцевую и прилегающие к ней дороги. У каждого в машине есть рация, чтобы по 7-му каналу автопомощи принимать вызовы. У волонтеров имеются пледы и чай, чтобы согреть водителей и пассажиров, тросы, чтобы отбуксировать заглохший автомобиль до заправки либо до иной не слишком отдаленной точки. Также можно прикурить аккумулятор", - пояснили в пресс-службе.

К волонтерам Красного Креста присоединилась команда помощи на дорогах Road Help, участники которой на своих внедорожниках могут добраться в труднодоступные места. В регионах автопатрули пока не приступили к дежурствам. При сильных морозах они в первую очередь направляются на основные трассы, приграничные дороги и пункты пропуска.

В связи с понижением температуры в Минске заработал пункт горячего питания для бездомных возле Дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства по ул. Ваупшасова, 42. Помощь бездомным оказывается в соответствии с городской профилактической акцией "Социальный патруль" комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома совместно с городской организацией Красного Креста. В пункте бездомные могут получить еду, теплую одежду, консультации. При необходимости человека могут направить на лечение, оказать содействие в восстановлении документов, решении других вопросов.

Аналогичные палатки для обогрева и выдачи горячего питания развернуты в Витебске и Могилеве: за минувший день помощь в них получили 50 и 100 человек соответственно. В Орше и Новополоцке в территориальных организациях БОКК бездомные могут получить горячую еду. Из Минской области отряд быстрого реагирования "Ислочь" отбыл в Житковичский район к месту переправы через Припять. Там установлена палатка Красного Креста, где нуждающиеся могут согреться, выпить чая и перекусить.-0-