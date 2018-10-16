Авторов лучших видеороликов о малой родине определят в Гомельской области

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Авторов лучших видеороликов о малой родине определят по итогам VI творческого конкурса по патриотическому воспитанию молодежи "Наследие", который стартовал в Гомельской области, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной организации РОО "Белая Русь" Наталья Мамрукова.

Конкурс объединит сотни учащихся учреждений среднего специального профобразования Гомельской области. Им необходимо направить в оргкомитет творческие работы различного жанра - доклады, эссе, фото и видеоматериалы и др., посвященные Году малой родины.

Творческое состязание проводится по пяти номинациям: исследовательская работа "Мая радзiма - гордасць мая", творческая работа - эссе или поэтический этюд, посвященный 100-летию Ленинского комсомола, видеоролик о малой родине участников, вокальная или хореографическая зарисовка. Новая номинация этого года - разработка дизайнерского эскиза конкурса.

Участникам предстоит не только подготовить конкурсные работы, но провести их презентацию. Творческая защита, включающая заслушивание докладов с использованием презентационных средств и музыкального сопровождения, просмотр видеороликов, а также демонстрацию на сцене вокальных, хореографических и поэтических произведений пройдет в ноябре в областном Доме учащихся и работников учреждений профессионального образования.

Чествование победителей и призеров конкурса состоится на гала-концерте в декабре. В каждой номинации выберут три лучшие работы, будет назван и обладатель Гран-при творческого состязания. Лауреатам вручат дипломы и ценные подарки. Отметят и работы, которые не попали в тройки лучших, но привлекли внимание жюри. Также победители станут участниками ТВ-передач областной телерадиокомпании и героями публикаций в местных СМИ. Без сюрпризов не обойдется, уверяют организаторы.

"Уникальный проект - региональный конкурс "Наследие" - по инициативе Гомельской областной организации РОО "Белая Русь" совместно с управлением образования Гомельского облисполкома родился шесть лет назад. И сегодня он не имеет аналогов в Беларуси. Каждый год конкурс обретает обновленный формат и посвящен знаковым событиям Беларуси и Гомельской области", - рассказала Наталья Мамрукова.

В числе организаторов VI областного конкурса по патриотическому воспитанию молодежи "Наследие" - управление образования Гомельского облисполкома, областная организация РОО "Белая Русь", областное отделение Белорусского фонда мира, областной Дом учащихся и работников учреждений профессионального образования и др.-0-