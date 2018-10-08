Автостанцию с кафе открывают после реконструкции в Брагине

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Модернизированную автостанцию с кафе открывают сегодня в Брагине, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор филиала "Автобусный парк №6" Сергей Янкович.

Типовое здание советских времен было изменено до неузнаваемости. Модернизация коснулась как фасада, так и внутренних помещений. Не осталось ничего, что напоминало бы ту автостанцию, что была еще в начале лета. "Дизайн внутри здания приятно удивит пассажиров. Мы стремились сделать автовокзал максимально комфортным для жителей и гостей райцентра, отправляющимся в путь или прибывшим в город", - подчеркнул Сергей Янкович.

При реконструкции была проведена термореновация помещения, обустроен санузел внутри здания, увеличено количество посадочных мест в зале ожидания, установлено видеонаблюдение. Также обустроено кафе, в котором пассажиры смогут скоротать время в ожидании транспорта и перекусить. В меню - популярные блюда фастфуда, мороженое, горячие и прохладительные напитки. В связи с открытием кафе создано несколько дополнительных рабочих мест.

Всего на обновление автостанции было затрачено Br204 тыс. за счет средств ОАО "Гомельоблавтотранс" и филиала "Автобусный парк №6" Гомеля. Работы выполнялись оперативно: фактически за три месяца. Как подчеркнул собеседник, реконструкция проводилось хозспособом силами филиала "Стройучасток" ОАО "Гомельоблавтотранс" совместно с филиалом "Автобусный парк №6". Это позволило сэкономить Br50 тыс.

Автостанция была введена в строй в феврале 1967 года. Ежедневно с ее перронов отправляется 9 междугородных и 12 пригородных автобусов. Общая численность - 2600 пассажиров в месяц.

Брагин стал одним из населенных пунктов региона, в котором в эти дни идет комплексное благоустройство: обновляются инженерные коммуникации, транспортные артерии, здания жилфонда, объекты социальной сферы и др.-0-