Автостоянки запроектированы в Минске в районе мемориала "Тростенец"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автостоянки запроектированы в Минске по обе стороны Партизанского проспекта в районе мемориального комплекса "Тростенец". Это предусмотрено доработанным проектом детального планирования территории вдоль проспекта, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района.

Документ выносился на общественное обсуждение летом 2017 года. В доработанном проекте исключены ул. Проектируемая №1 (с сохранением красных линий улицы по генеральному плану), все жилые дома, предназначенные для уплотнения жилой застройки. Плотность жилого фонда доведена до нормативных показателей.

Предусмотрены автостоянки по обе стороны проспекта в районе аллеи "Дорога смерти", обозначены наименования объектов по некоторым земельным участкам. Уточнены трассировка продолжения улицы Павловского, примыкающая к мемориальному парку, границы детального плана у развязки по пр. Партизанскому и западной части территории.

Площадь проектируемой территории - около 244 га. Площадка разбита на кварталы - жилую, общественную, производственную, озелененную, специального назначения и др. В границы попадает мемориальный комплекс "Тростенец".-0-