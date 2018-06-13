Азам гончарного дела обучат желающих в Гомеле

13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мастер-классы по гончарному ремеслу пройдут на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

Импровизированная гончарная мастерская под открытым небом развернется в центральной части парка. В июне занятия будут проходить при хорошей погоде по четвергам, пятницам, субботам. Начинаться они будут в полдень.

Своими умениями со всеми желающими поделится известный гомельский мастер-керамист Павел Гвоздев. "Каждый ученик сможет подержать в руках "живую" глину, поработать на гончарном круге, изготовить собственными руками сувенир и забрать его с собой на память о посещении Гомельского дворцово-паркового ансамбля", - отметили в учреждении.

Если спрос на обучение азам гончарного дела будет большой, занятия продолжат до конца лета.-0-