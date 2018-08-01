1 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Азы военной службы и выживания освоят воспитанники патриотического лагеря в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

В самый разгар оздоровительной кампании в целях профилактики противоправного поведения подростков, а также содействия их профессиональному самоопределению 1 августа на базе войсковой части 2034 Полоцкого пограничного отряда (д. Фариново, Полоцкий район) открывается военно-патриотический лагерь круглосуточного пребывания "Патриот". На протяжении девяти дней с 36 учащимися средних школ будут работать педагоги Новополоцка и офицеры боевой подготовки, охраны границы, кинологи, представители службы пограничного контроля и военно-медицинской подготовки.

Специалисты проведут для ребят практические занятия по тактико-техническим характеристикам стрелкового оружия, научат основам оказания первой медицинской помощи, охраны государственной границы в различных видах пограничных нарядов, погранконтроля. Учащимся будет представлена возможность познакомиться с мобильной лабораторией радиационного контроля. Подготовлена для воспитанников лагеря и насыщенная программа патриотической направленности: экскурсия на пограничную заставу "Плюсы", турнир по лазертагу "Ворошиловский стрелок", военно-патриотическая игра "Зарница", практическое выполнение нормативов по огневой подготовке, круглые столы с просмотром фильмов военной тематики с последующим их обсуждением, встречи с ветеранами пограничной службы. К концу смены ребята освоят азы добычи и очистки пресной воды в полевых условиях, а также научатся оборудовать простейшие укрытия по программе "Основы выживания в лесу".

Лагерь организован отделом по образованию Новополоцкого горисполкома совместно с Полоцким пограничным отрядом при участии Новополоцкой городской организации БРСМ.-0-